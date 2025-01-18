廈門市僑聯舉辦2025年僑界新春慰問活動

中評社北京1月18日電／據中國僑網報導，15日下午，廈門市僑聯舉行2025年“溫暖送百家·真情暖僑心”僑界新春慰問活動啟動儀式，在春節即將到來之際，向困難歸僑僑眷送上新春祝福和暖心慰問。



廈門市僑聯主席陳俊泳、副主席李駿、杜瑞田，廈門普光寺住持釋傳建法師，廈門市海絲慈善會創會會長蔡羅莎，福建省黃仲咸教育基金會副秘書長葉奕達，廈門市海絲慈善會常務副會長王越乃、監事長李一鳴等僑界愛心人士，及僑星公司、各歸僑聯誼會困難歸僑僑眷等50餘人參加活動。



活動現場，陳俊泳、李駿、杜瑞田共同為廈門普光寺、福建省黃仲咸教育基金會和廈門市海絲慈善會三家愛心單位，頒發“慈善愛心單位”牌匾，感謝他們長期以來對僑界幫扶濟困工作的大力支持。隨後，集中為40戶慰問對象發放新春慰問金和慰問品。



愛心單位代表蔡羅莎在致辭中表示：在市僑聯的組織和號召下，我們很榮幸連續多年參加了僑界新春慰問活動。希望通過海絲慈善會的愛心力量，幫助更多需要幫助的僑界朋友們，讓他們能感受到僑界大家庭的愛心和溫暖。



僑眷代表周藝真向市僑聯和愛心單位的關心和慰問表示誠摯的謝意，她說：這份慰問，不僅僅是物質上的幫助，更是精神上的莫大鼓舞。每一份關懷，都如同冬日裡的暖陽，給予我們力量，我們會永遠感恩在心中。



“今年，僑界新春慰問活動預計將發放慰問款超20萬元，惠及全市僑界逾200戶困難民眾。”陳俊泳表示，今年是廈門市僑聯成立75周年，我們將繼續秉持“以人為本、為僑服務”的宗旨，深入瞭解僑界困難民眾的實際需求，精準對接慈善資源，為廣大歸僑僑眷提供更多的幫助和支持，讓更多人感受到來自僑界大家庭的關愛和溫暖。



啟動儀式後，市僑聯班子成員將分批帶隊走進全市各個區，入戶走訪慰問僑界困難民眾，把僑聯組織和愛心單位的關懷問候和新春祝福送到僑界民眾手中。