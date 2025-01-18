福州連江縣琯頭僑情館開館

琯頭僑情館開館（圖源：連江縣委統戰部） 中評社北京1月18日電／據中國僑網報導，近日，位於連江縣琯頭歸國華僑聯合會大樓的琯頭僑情館揭牌開館，那些眷戀故土的“僑故事”有了展示的“窗口”。



作為連江縣第一座僑情館，該館由琯頭籍海內外僑胞僑屬捐資修建，展陳面積300平方米，分為“僑之路”“僑之業”“僑之愛”“僑之傑”“僑之家”五大篇章，闡述琯頭僑胞史、僑胞愛心捐資史、僑胞人才及僑務工作成果等。



步入僑情館，一幅幅珍貴的老照片、一件件鐫刻著歲月痕跡的實物、一段段詳實的文字介紹，仿佛將人們帶入了那段波瀾壯闊的僑胞奮鬥史。從早期僑胞們背井離鄉時的艱難啟航，到在海外站穩腳跟後的反哺家鄉，館內全方位、多角度地展示了琯頭僑情的發展脈絡和僑胞們的桑梓情懷。



琯頭鎮是福建省著名僑鄉，旅居海外的華僑華人達12.15萬人，分布40多個國家和地區。琯頭華僑的歷史最早可以追溯到鄭和下西洋時期，僑文化底蘊深厚。



“僑情館的揭牌開館，是我們琯頭僑務工作中的一件大事、喜事。它不僅僅是一個展示的場館，更是連接家鄉與海外僑胞的情感紐帶，是僑胞們的精神家園。我們希望通過僑情館，能進一步凝聚僑心、匯聚僑力，讓更多僑胞參與到連江的現代化建設中來，同時也把琯頭獨特的僑鄉文化傳播得更廣、更遠。”琯頭鎮歸國華僑聯合會主席倪法林告訴記者。



從20世紀60年代琯頭籍華僑在海外籌資支持祖國建設，到疫情時期海外華僑同心協力捐獻抗疫物資，這裡的200餘件藏品記錄著先輩的足跡，也呈現了當代華僑的風采。



“作為連接過去、現在和未來的橋梁，我們希望將其打造成為連江又一愛國主義教育基地，更好傳承和弘揚華僑文化，賡續華僑的愛國主義精神，培植當代華僑的家國情懷，共同守住中華民族的‘根、魂、夢’。”倪法林說。