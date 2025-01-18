新任中國駐韓國大使戴兵會見僑胞代表

1月16日，新任中國駐韓國大使戴兵(前排中)會見漢城華僑協會會長李中漢(前排左四)一行（圖源：中國僑網） 中評社北京1月18日電／據中國僑網報導，中國駐韓國大使館17日消息稱，新任中國駐韓國大使戴兵日前分別會見韓華中國和平統一促進聯合總會＆中國在韓僑民協會總會永久名譽總會長薛榮興、總會長王海軍，漢城華僑協會會長李中漢等一行，中國駐韓國大使館公參兼總領事鐘洪糯陪同會見。



戴兵表示，中國人移居韓國歷史悠久，規模不斷擴大，為促進中韓友好和韓國經濟社會發展做出重要貢獻。感謝各僑團積極增進僑胞福祉、凝聚愛國力量、促進祖國統一，希望繼續發揮溝通中韓的橋梁紐帶作用。使館致力於推動中韓關係健康穩定、積極向上發展，將大力支持僑團工作，做廣大僑胞的知心人、貼心人。



僑胞們祝賀戴兵履新，介紹了僑社歷史和僑團建設情況，表示今後願繼續竭誠服務僑胞、支持祖（籍）國建設，為推動兩國人文、經貿等各領域交流合作發揮積極作用。



會見後，戴兵向僑胞贈送了“新春暖心包”，並致以節日祝福和誠摯慰問。



漢城華僑協會始建於1899年，前身為中華商會，1969年6月改組成立。韓華中國和平統一促進聯合總會＆中國在韓僑民協會總會成立於2002年。