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以色列內閣全體會議批准加沙停火協議
http://www.CRNTT.com   2025-01-18 13:27:12


　　中評社北京1月18日電／據新華社報導，以色列總理辦公室18日凌晨發聲明說，自17日晚間開始召開的內閣全體會議，批准了以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的停火協議。聲明還表示，以色列政府已批准被扣押在加沙地帶人員的遣返框架，將於19日起執行。

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