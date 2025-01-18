以色列內閣全體會議批准加沙停火協議

中評社北京1月18日電／據新華社報導，以色列總理辦公室18日凌晨發聲明說，自17日晚間開始召開的內閣全體會議，批准了以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的停火協議。聲明還表示，以色列政府已批准被扣押在加沙地帶人員的遣返框架，將於19日起執行。