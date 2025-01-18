俄伊簽署全面戰略夥伴關係條約

俄羅斯總統普京（右）與伊朗總統佩澤希齊揚舉行會談（圖源：新華社） 中評社北京1月18日電／據新華網報導，1月17日，俄羅斯總統普京與到訪的伊朗總統佩澤希齊揚在莫斯科舉行會談。



俄羅斯總統普京17日與到訪的伊朗總統佩澤希齊揚在莫斯科舉行會談，雙方簽署全面戰略夥伴關係條約。