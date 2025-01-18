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俄伊簽署全面戰略夥伴關係條約
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2025-01-18 13:27:38
俄羅斯總統普京（右）與伊朗總統佩澤希齊揚舉行會談（圖源：新華社）
中評社北京1月18日電／據新華網報導，1月17日，俄羅斯總統普京與到訪的伊朗總統佩澤希齊揚在莫斯科舉行會談。
俄羅斯總統普京17日與到訪的伊朗總統佩澤希齊揚在莫斯科舉行會談，雙方簽署全面戰略夥伴關係條約。
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