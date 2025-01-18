重啟務實和可預測的中英關係

國家副主席韓正在北京會見英國財政大臣裡夫斯（圖源：新華社） 中評社北京1月18日電／據中國網報導，1月11日至12日，英國財政大臣裡夫斯對中國進行正式訪問。裡夫斯是2018年以來英國訪華的最高級別官員，此行對中英關係發展具有重要意義。



一是，重啟中英經貿領域的溝通渠道。中英經濟財金對話機制於2008年正式建立，是中英之間三大高級別對話與合作機制之一，上次舉行對話是在2019年6月。之後，英國對華消極認知顯著上升，約翰遜政府、特拉斯政府和蘇納克政府分別將中國定義為“制度性競爭對手”“威脅”“系統性挑戰”，致使中英關係持續惡化，中英經濟財金對話因此中斷。此次裡夫斯同中國國務院副總理何立峰共同主持第十一次中英經濟財金對話，使兩國在經貿領域開展戰略性、全局性、長期性對話合作的重要渠道得以重啟，雙方工作層面的交流業已展開。



二是，達成豐碩的合作成果。裡夫斯訪華代表團成員包括英國央行行長、英國金融行為監管局首席執行官、渣打集團主席和匯豐集團主席等高級別官員和頂尖企業家，與中方在金融服務、貿易、投資、氣候變化等議題上達成合作共識，互利共贏成果高達69項。



三是，促進中英關係大氣候的改善。裡夫斯訪華前在《泰晤士報》發表署名文章，稱英國無法忽視中國是世界第二大經濟體、英國第四大貿易夥伴的事實，預計中國經濟將在未來十年成為世界經濟增長的最大動力。她強調“這將為英國帶來重大發展機遇，上屆政府未能認識到對華接觸的價值，我決心予以糾正。”裡夫斯的表態說明，斯塔默政府對華理念相對理性務實，兩國關係有望迎來轉圜。