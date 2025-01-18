中評社北京1月18日電／據新華網報導，國務院總理李強1月17日主持召開國務院常務會議，研究促進就業有關政策措施，聽取優化基層醫療衛生機構布局建設情況的匯報，研究高等教育綜合改革試點工作。



會議指出，就業是民生之本。要堅持就業優先，加強政策支持、培訓賦能、服務助力，努力促進高質量充分就業。要加力就業崗位挖潛擴容，聚焦先進製造、服務消費、民生保障等重點領域，推進實施崗位開發計劃，提升經濟發展的就業帶動力。要加大對重點群體的就業扶持，提高穩崗擴崗專項貸款授信額度，推動政府性融資擔保體系加力支持就業創業，研究擴大一次性擴崗補助對象範圍。要開展大規模職業技能培訓，在培訓資金投入、設施建設、企業參與等方面加大支持，分行業領域制定培訓計劃，提高培訓層次和補助水平，培養更多發展所需人才。



會議指出，基層醫療衛生機構是守護人民群眾健康的第一道防線。要統籌當前和長遠，綜合考慮城鄉融合發展、人口結構變化、群眾健康需求等因素，因地制宜完善建設布局，為群眾就近就醫提供更大便利。要著力提升基層基本醫療服務水平，健全臨床科室設置和醫療設備配備，擴大基層用藥種類，加強醫務人員培訓，提升慢性病和常見病的預防、治療、康復能力。要積極推進分級診療制度建設，發揮醫保支付、價格等調控作用，運用遠程醫療等信息化手段，引導患者基層首診，推進家庭醫生簽約服務，為居民提供全方位全生命周期的健康服務。



會議指出，建設教育強國，龍頭是高等教育。要統籌推進高校育人方式、科研範式、辦學模式、治理體系等方面改革，暢通教育、科技、人才良性循環，以高等教育高質量發展為中國式現代化提供有力支撐。要把優化學科專業設置作為改革重點，賦予高校更大的自主權，以國家戰略、市場需求和科技發展為牽引，對學科設置和人才培養模式進行科學調整，完善課程和教材體系，推動學科交叉融合，不斷提升高等教育與經濟社會發展需求的契合度。要充分發揮教育評價體系改革指揮棒作用，為高校特色發展、教師潛心教學致研營造良好環境。



會議還研究了其他事項。