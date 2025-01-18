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烏稱基輔遭導彈襲擊3人死亡
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2025-01-18 15:35:08
中評社北京1月18日電／據新華社報導，烏克蘭首都基輔18日傳出爆炸聲，基輔市市長克利奇科稱舍甫琴科夫斯基區遭導彈襲擊，烏國家緊急情況局稱襲擊造成至少3人死亡。
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