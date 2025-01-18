曼谷舉行構建中泰命運共同體媒體智庫對話會

中評社北京1月18日電／據新華社報導，“我們金色的友誼：攜手構建中泰命運共同體媒體智庫對話會”17日在泰國曼谷舉行，與會嘉賓探討了媒體和智庫於2025年中泰建交50周年之際在增進互信合作、促進兩國發展中的責任與擔當。



對話會由中國外文局、中國駐泰國大使館、雲南省委宣傳部指導，亞太智庫、中國外文局亞太傳播中心等共同主辦。



泰國前副總理披尼表示，泰中友誼不僅對兩國自身發展有重要意義，更成為國家間和睦相處、共同發展的典範。各領域、各層次合作不斷加深，泰中命運共同體建設持續取得新進展。兩國要珍惜來之不易的友誼，努力支持推動發展泰中友好關係，充分發揮媒體和智庫的作用，共同促進民心相通，深化兩國合作。



中國外文局總編輯高岸明表示，媒體和智庫作為傳播信息、引導輿論的重要平台，對於促進兩國互聯互通具有不可替代的作用。兩國應共同推進媒體協同協作，展現中泰合作成果；加強智庫交流合作，增進中泰經驗互鑒；增強青年理解互信，增添中泰發展活力。



泰國國家研究院泰中戰略研究中心主任蘇拉西·塔納唐表示，泰中兩國共飲一江水，在歷史文化、風土人情、經貿旅遊等方面都有緊密聯繫。“泰中一家親”歷史悠久，人文交流作為促進民心相通的重要途徑，是兩國深厚友誼的基石，對兩國深入合作有重要意義。希望媒體和智庫的朋友能攜手推動構建泰中命運共同體，促進瀾湄合作取得更大成果，續寫泰中情誼新篇章。



在圓桌討論環節，兩國媒體和智庫專家圍繞“攜手同心推進現代化與構建中泰命運共同體”和“高質量共建‘一帶一路’與探索實踐‘中泰一家親’新的時代內涵”兩個主題展開交流。