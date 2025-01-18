法國一名艾滋病感染者實現“功能性治愈”

中評社北京1月18日電／據新華社報導，法國一名艾滋病病毒感染者兼白血病患者在接受骨髓移植手術後，實現“功能性治愈”，這在法國尚屬首例。



法國商業調頻電視台報導說，該國南部城市馬賽的聖瑪格麗特醫院一名60歲左右的婦女於1999年確診感染艾滋病病毒，之後一直進行抗逆轉錄病毒治療。2020年，她被診斷出急性髓系白血病，同年接受骨髓移植，術後白血病病情得到緩解，但繼續接受抗逆轉錄病毒治療近3年，期間多項病毒檢測均為陰性，2023年她停止抗逆轉錄病毒治療，之後病毒檢測仍然維持陰性。



“我們已經可以把這稱之為艾滋病病毒感染的緩解和潛在的治愈案例，這是法國首例，全球第八例。”聖瑪格麗特醫院官網發布文章說。



“功能性治愈”是指儘管無法完全清除感染者體內的艾滋病病毒，但可以在停止抗逆轉錄病毒治療的情況下將病毒壓制至難以被檢測到的水平，使感染者機體免疫功能基本保持正常。



據醫院介紹，匹配的骨髓捐獻者存在一種特殊的CCR5基因突變，而CCR5蛋白是大多數艾滋病病毒毒株入侵免疫細胞的受體。世界上有極少數人的CCR5基因有這種自然突變，使他們不會感染艾滋病病毒。



醫院說，此前全球僅有7例艾滋病病毒感染者通過同種異體骨髓移植治療淋巴瘤或白血病後實現“功能性治愈”的案例，其中6例的骨髓捐贈者存在CCR5基因突變。



“遺憾的是，這種同種異體移植策略無法在所有艾滋病病毒感染者中重現。它涉及非常嚴格的調理，包括強化化療、放療和在無菌室中長期住院……但這些特殊的緩解病例使我們能夠更好地瞭解艾滋病病毒的感染原理，並有助開辟新的研究視角。”院方說。