【
大
中
小
】 【
打 印
】
古特雷斯呼籲以色列停止在黎巴嫩軍事行動
http://www.CRNTT.com
2025-01-18 15:50:33
中評社北京1月18日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯17日發表講話，呼籲以色列立即停止在黎巴嫩領土上的軍事行動。古特雷斯當天視察位於黎巴嫩南部的聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）總部時說，以色列國防軍持續在聯黎部隊行動區內開展軍事活動，違反了聯合國安理會第1701號決議，並對維和人員的安全構成嚴重威脅，國際社會應加大對黎巴嫩武裝部隊的支持，以幫助黎巴嫩實現對國家安全的全面掌控。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以色列內閣全體會議批准加沙停火協議
(2025-01-18 13:27:12)
法國總統表示將對黎巴嫩軍隊提供支持
(2025-01-18 11:42:04)
停火協議達成前 以軍仍持續空襲加沙地帶
(2025-01-17 15:45:39)
多國歡迎加沙停火 以軍繼續轟炸死70余人
(2025-01-17 11:31:55)
加沙停火協議達成，硝煙能否消散
(2025-01-17 11:27:18)
以色列總統：願進一步深化同中方友好交流
(2025-01-16 12:56:56)
以色列與哈馬斯達成加沙停火協議
(2025-01-16 10:51:36)
以色列與哈馬斯達成加沙停火協議
(2025-01-16 09:28:00)
拜登：以色列與哈馬斯將就實現永久停火談判
(2025-01-16 09:08:15)
軍人出身的奧恩，能否與以色列“握手言和”
(2025-01-15 15:43:40)