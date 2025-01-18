古特雷斯呼籲以色列停止在黎巴嫩軍事行動

中評社北京1月18日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯17日發表講話，呼籲以色列立即停止在黎巴嫩領土上的軍事行動。古特雷斯當天視察位於黎巴嫩南部的聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）總部時說，以色列國防軍持續在聯黎部隊行動區內開展軍事活動，違反了聯合國安理會第1701號決議，並對維和人員的安全構成嚴重威脅，國際社會應加大對黎巴嫩武裝部隊的支持，以幫助黎巴嫩實現對國家安全的全面掌控。