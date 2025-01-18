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2025年美國拉斯維加斯消費電子展舉行
http://www.CRNTT.com   2025-01-18 15:55:30


在美國拉斯維加斯消費電子展上，人們觀看一款農用車輛（圖源：人民日報）
　　中評社北京1月18日電／據人民日報報導，2025年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）日前開幕，人工智能技術驅動的新應用、新解決方案是今年展會最大熱點。

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