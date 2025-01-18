2025年美國拉斯維加斯消費電子展舉行

在美國拉斯維加斯消費電子展上，人們觀看一款農用車輛（圖源：人民日報） 中評社北京1月18日電／據人民日報報導，2025年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）日前開幕，人工智能技術驅動的新應用、新解決方案是今年展會最大熱點。