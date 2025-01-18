尼日利亞正式成為金磚夥伴國

中評社北京1月18日電／據新華社報導，巴西外交部17日發表公報說，作為金磚國家輪值主席國，巴西宣布尼日利亞正式成為金磚夥伴國。



公報說，尼日利亞是非洲人口最多的國家，也是非洲最重要的經濟體之一。尼日利亞與其他金磚國家有著共同的利益，積極致力於加強與“全球南方”的合作和全球治理改革。



尼日利亞是第九個金磚夥伴國。白俄羅斯、玻利維亞、哈薩克斯坦、古巴、馬來西亞、泰國、烏幹達和烏茲別克斯坦8個國家已於本月1日成為金磚夥伴國。