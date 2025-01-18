美國聯邦最高法院裁定支持TikTok禁令

中評社北京1月18日電／據新華社報導，美國聯邦最高法院17日裁定，短視頻社交媒體平台TikTok“不賣就禁用”的法律不違憲。這意味著最高法院允許該法案按原計劃於19日生效。



最高法院裁決文書稱，TikTok所挑戰的條款並未違反美國憲法第一修正案的言論自由權，此前哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院的判決得以確認。



美國候任總統特朗普當天在社交媒體上說，最高法院的裁決結果在意料之中，但他對於TikTok的決定將在不久的將來作出，“我必須有時間來審視情況”。



據多家美國媒體16日報導，即將卸任的美國總統拜登將不執行原定於19日生效的TikTok“不賣就禁用”的法律，其命運將交由特朗普政府決定。



特朗普此前曾敦促最高法院暫緩實施這一禁令，以便他在就職後達成一項協商解決方案。其任命的國家安全事務助理邁克·沃爾茨16日在接受福克斯新聞台採訪時說，特朗普正在想辦法讓TikTok繼續在美國運行，或考慮在上任後發布行政令，阻止TikTok在美國被禁。



2024年4月，拜登簽署一項國會兩院通過的法案，要求TikTok母公司字節跳動在270天內將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將在2025年1月19日後在美國被禁用。2024年5月7日，TikTok及其母公司字節跳動向美國法院提起訴訟，認為國會沒有任何證據證明其法案合理性以及該社交平台存在數據安全風險或者外國政治宣傳風險。12月6日，哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院駁回了TikTok的上訴。12月16日，TikTok要求最高法院臨時凍結美政府針對該平台的“不賣就禁用”法律。