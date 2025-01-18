TikTok公司：白宮無保證　平台只能關

中評社北京1月18日電／據新華社報導，TikTok公司當地時間17日傍晚表示，除非拜登政府向美國互聯網服務商提出明確的不追責聲明，否則該平台將於當地時間19日被迫關閉。



TikTok在官網聲明中表示，對TikTok1.7億多美國用戶來說，互聯網服務商提供的技術支持至關重要。白宮和美國司法部17日早些時候發表的聲明，未能向技術服務商“提供必要澄清和保證”。“除非拜登政府立即提供明確聲明，保證不採取執法行動，從而讓這些最關鍵的服務提供商解除後顧之憂。否則，很遺憾，TikTok將被迫在1月19日關閉。”



當天早些時候，美國聯邦最高法院裁定TikTok“不賣就禁用”的法律不違憲。這意味著最高法院允許該法案按原計劃於19日生效。



2024年4月，美國總統拜登簽署一項國會兩院通過的法案，要求TikTok母公司字節跳動在270天內將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將在2025年1月19日後在美國被禁用。



這一“不賣就禁用”的法律意味著TikTok用戶雖然仍可能在19日後使用該軟件，但無法在互聯網應用商店中下載更新程序，TikTok也無法在美數據托管。此前外媒報導稱，如果出現這一情況，該公司將在19日美政府劃定期限到來後，主動關閉對美國用戶的服務。



17日最高法院裁決作出後，拜登政府又發表聲明說，“TikTok應該繼續對美國人可用”，但其所有權必須屬於美國或其他令美方滿意的實體，“考慮到時間因素，本屆政府認識到，實施這項法律的行動責任，衹有落到下一屆政府身上了。”



分析人士指出，由於該法律規定將對在關閉期限到來後向TikTok提供技術支持的互聯網服務商處以高額罰款，且有追溯效力。在沒有政府明確保證的情況下，沒有美國服務商願去冒險違規。



美國當選總統特朗普將於1月20日宣誓就職。特朗普此前曾敦促最高法院暫緩實施這一禁令，以便他在就任後達成一項協商解決方案。17日，特朗普在社交媒體上就最高法院裁決結果回應稱，他將在不久的將來作出決定，“我必須有時間來審視情況”。

