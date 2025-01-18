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波黑主席團：波中關係是友好合作典範
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2025-01-18 15:38:17
中評社北京1月18日電／據新華社報導，波黑主席團輪值主席熱莉卡·茨維亞諾維奇日前在首都薩拉熱窩表示，波中關係是友好合作的典範。
茨維亞諾維奇15日在接受中國新任駐波黑大使李凡遞交國書時表示，波中關係是友好合作的典範，願進一步深化政治、經貿合作，加強教育、旅遊、文化等領域交流。
李凡表示，在兩國元首引領下，中波各領域合作不斷深化，中方希望以兩國建交30周年為契機，在高質量共建“一帶一路”和中國－中東歐國家合作機制下，推動雙邊關係再上新台階。
李凡於2024年12月31日抵波黑履新。
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