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孟加拉國臨時政府外交顧問圖希德將訪華
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2025-01-18 15:37:02
中評社北京1月18日電／據新華社報導，外交部發言人17日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，孟加拉國臨時政府外交顧問圖希德將於1月20日至24日訪問中國。
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