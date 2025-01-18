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孟加拉國臨時政府外交顧問圖希德將訪華
http://www.CRNTT.com   2025-01-18 15:37:02


　　中評社北京1月18日電／據新華社報導，外交部發言人17日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，孟加拉國臨時政府外交顧問圖希德將於1月20日至24日訪問中國。

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