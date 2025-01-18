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美國加州一發電站起火　上千人被疏散
http://www.CRNTT.com   2025-01-18 16:00:00


　　中評社北京1月18日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州一個儲存有大量鋰電池的發電站16日下午起火，因火勢持續，約1500人已被要求疏散避難，加利福尼亞州北部的1號公路被部分關閉。

　　據報導，起火地點為莫斯蘭丁發電站，位於舊金山以南124公里處，隸屬瑞致達能源公司。莫斯蘭丁發電站儲存有數以萬計的鋰電池。起火原因目前尚不清楚。

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