民眾黨黨魁之爭　不排除舉辦辯論會

中評社台北1月18日電／民眾黨規劃2月改選黨主席，代理主席黃國昌率先表態參選，前“立委”蔡壁如也在昨晚壓線登記。黃國昌今（18日）回應，透過良性競爭、彼此砥礪，讓民眾黨變得更好是所以黨員和支持者的期待，相信延續柯文哲的理念，是民眾黨最大的共識。



中時新聞網報導，民眾黨上午在“立委”黃國昌新北服務處發春聯活動，秘書長周榆修、黃國昌揮毫，並發送前黨主席柯文哲的春聯，祝支持者新春佳節“蛇麼都順心”。民眾黨“立院”黨團主任陳智菡嘆說，遺憾柯文哲不能親手發給支持者。



黃國昌會前接受媒體聯訪，被問及蔡壁如登記參選黨主席，是否有與蔡聯繫過。黃國昌表示，台灣民眾黨在柯文哲主席的帶領下是有制度的政黨，相信黨內人才濟濟，任何有資格參與黨主席補選的同事，大家都有權利加以登記，相信透過良性競爭，彼此砥礪，讓台灣民眾黨變得更好，是所有支持者和黨員共同的期望。



至於兩人競爭黨魁是否會造成黨內分裂，未來會否依照柯文哲路線帶領政黨，黃國昌說，從過去到現在，有非常多外在力量對民眾黨見縫插針，但在每一個重要時刻，他相信全體黨員和支持者看到的是全黨上下一心，大家各自在工作崗位上努力，不要辜負支持者期待，這是每一個政治人物、也是每一個民眾黨黨公職唯一的信念，在這條道路上為台灣政黨第三勢力打開更大的空間，延續柯文哲的理念，相信也是民眾黨最大的共識。



周榆修也補充，蔡壁如在1月11日釘孤支活動上有他約時間見面，但蔡說最近兩周比較忙，所以會再等兩個禮拜。另外，主席補選公告中有2月8日、14日兩場政見發表會，但政見發表會的形式會由選委會決議後公告，“辯論會是方式之一”。