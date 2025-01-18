中國駐悉尼總領館舉辦2025年春節招待會

中評社北京1月18日電／據人民網報導，中國駐悉尼總領館17日晚舉辦2025年春節招待會暨王愚總領事到任招待會。



新南威爾士州州督瑪格麗特·比茲利、州議會下議長格雷格·派珀出席並致辭。澳大利亞外交貿易部，新州政府、議會、市鎮，商業、高校、文化、科研、智庫、媒體等各界友好人士，以及駐悉尼領團、華僑華人、中資機構、中國留學生代表等500餘人參加。



王愚在致辭中表示，2024年，中國式現代化邁出新的堅實步伐。我們隆重慶祝新中國成立75周年，中國共產黨二十屆三中全會擘畫宏偉藍圖，全面深化改革闊步前行。中國經濟持續向好，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，國內生產總值達到134萬億元人民幣。此外，2024年，中國在高水平開放中推進高質量發展。中國經濟對全球增長的貢獻率近30%，仍是全球經濟增長的最大引擎。



王愚指出，2024年，在兩國領導人的戰略引領下，中澳關係取得新發展。當前，兩國各層級保持密切溝通交往，積極推進落實兩國領導人達成的重要共識，各領域合作穩步推進。2024年，在雙方共同努力下，中國與新州合作邁上新台階。在充滿生機的蛇年即將到來之際，祝願祖國繁榮昌盛、中澳關係欣欣向榮、中國同新州友好合作蒸蒸日上，祝願新州各界朋友和廣大僑胞、中資機構人員和留學生蛇年大吉、闔家幸福。



比茲利、派珀歡迎王愚總領事履新，高度評價中華傳統文化魅力和中國發展成就，表示願促進澳中關係發展，加強對華合作，造福雙方人民。



現場張燈結彩，洋溢著喜慶的節日氣氛。嘉賓共同欣賞中國傳統音樂、武術演出，並互致新春祝福，共敘友誼。