百億計劃又有黑熊學院　藍委：想拿錢門都沒有

中評社台北1月18日電／“立法院”朝野為總預算針鋒相對，藍白在綠營民代、各部會及外圍組織總動員施壓下大縮手。國民黨“立委”王鴻薇揭露，編列百億元經費的“國家醫療整備計劃”，綠委沈伯洋創立的“黑熊學院”也在名單裡，提案刪除後各部會保證不會把錢給側翼組織。王強調，民進黨側翼組織想拿預算，門都沒有。



中時新聞網報導，王鴻薇昨在臉書發文，這次預算審查她針對“內政部”消防署、“國防部”軍醫局及“衛福部”提出一項自今年起為期4年、新台幣100億的“韌性國家醫療整備計劃”，刪除2億經費。她指出計劃內容，雖名目是辦理戰術緊急傷患照護訓練；補助地方消防局購置消防人員防護裝備、止血帶及輕量化折疊式擔架，但這是新增的計劃，非既有的救災，且內容還是機密。



王鴻薇質疑，不是“國防”採購，為什麼用機密？這個計劃是“總統府”的“全社會防衛韌性委員會”，更重要的是“黑熊學院、壯闊台灣”都在名單裡。在她提案後，各部會都來再三保證，絕對不會把預算給黑熊等綠營側翼組織，而且也會把相關內容提供給“立院”檢視，她才答應改為主決議不刪減相關預算。



王鴻薇酸說，可能是讓這些吸血鬼團體痛失經費，才讓這些人根本不管事實，製造假消息指控她有砍這筆預算，完全無視正當預算審議程序。她也要正告這些側翼，抹黑是沒用的，要支持消防人員以及醫療照護，沒有人會擋，不要用這種巧立名目，五鬼搬運列機密的做法，躲在這些基層人員後面，以為可以呼攏過去，到時候預算非但沒有給到需要的單位，又是一些黑熊之流拿去教種菜、辦園遊會。



王鴻薇也強調，只要預算花費內容透明確實，能夠真正讓第一線人員拿到需要的資源，該過的就過，“但是要給黑熊或是民進黨側翼組織，門都沒有”。