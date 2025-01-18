馬斯克幹政引不滿，歐盟加強社交平台審查

中評社北京1月18日電／據央視新聞報導，歐盟委員會17日發布公報說，已對美國企業家埃隆·馬斯克旗下的社交媒體平台“X”（原稱推特）採取額外調查措施，以評估該平台的推薦系統是否符合歐盟《數字服務法》相關規定。



根據歐盟公報，“X”平台需在2025年2月15日之前提供其推薦系統的內部文件，以及近期對推薦系統所作的任何更改。歐盟委員會還發布一項“保留令”，要求該平台在2025年1月17日至2025年12月31日期間，保存有關其推薦算法設計和功能更改的內部文件和信息，除非調查提前結束。此外，歐盟委員會要求訪問“X”平台的某些商業應用程序接口，以直接調查其內容審核和賬號傳播情況。



歐盟在美國當選總統特朗普就職前三天宣布了上述舉措，同時強調對“X”的調查“完全獨立於任何政治考慮或最近的任何特定事件”。但有分析指出，歐盟此舉與馬斯克近期對德國、英國政府的連番攻擊以及對極右翼力量的支持有關。



馬斯克近期在社交媒體“X”上發文呼籲英首相斯塔默下台，指責其在擔任英國皇家檢察院負責人期間對2014年英國發生的一起針對兒童的性侵案件處置不力，並呼籲英國解散議會、重新舉行大選。此外，馬斯克還呼籲釋放英國反穆斯林組織發起人、極右翼活動者湯米·羅賓遜。



去年12月，在德國馬格德堡一聖誕集市發生車輛衝撞人群事件後，馬斯克在“X”上發帖稱朔爾茨應“立即辭職”，並稱衹有極右翼政黨德國選擇黨（AfD）才能拯救德國。今年1月9日，馬斯克還與選擇黨領導人魏德爾（Alice Weidel）直播聊天。歐盟已經承諾，將密切關注“X”的算法是否為這次直播“助力”，從而使選擇黨在即將到來的德國大選中獲得不公平的優勢。