限制中美合作　拜登政府遏華之心注定落空

中評社北京1月18日電／據中國日報報導，美國拜登政府即將卸任，回望過去四年，自2021年3月中美兩國高層在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行戰略對話至今，拜登政府對“從實力的地位出發”來執行對華政策的做法似乎是情有獨鐘，且可以說是毫無顧忌。



這就解釋了拜登政府為何會反復宣稱合作是其對華政策的“三大支柱”之一，但實際上卻從不與中國合作，不以合作來穩定兩國之間的關係。被其反復放大的，是另外兩大支柱的作用，而這兩大支柱，正是“競爭”與“對抗”。



人工智能領域，正是拜登政府拒絕合作，追求競爭與對抗的一個很好的事實案例。儘管拜登政府也不忘走走過場，表現出在與中國合作的樣子，但合作仍然不是其真正的追求。



中美兩國於2024年5月在日內瓦舉行了中美人工智能政府間對話首次會議。會議期間，雙方就人工智能科技風險、全球治理以及各自關切的其他問題進行了交流。雙方也同意，在安全、可靠和可控的基礎上推動人工智能的可持續發展。



隨後在2024年6月，為延續這一共識，第二屆中美1.5軌對話在北京舉行，對話期間，參會雙方也達成了共識，將進一步深化中美兩國在人工智能領域的合作。



然而就在本周一，也就是拜登離任前的最後一個星期內，其政府又發布了對人工智能相關出口的全面管制措施，進一步收緊了對人工智能芯片、模型參數等的出口管制，而中國正是其出口限制的主要目標。



美國對人工智能相關出口的限制措施，是在濫用“長臂管轄權”，給第三方與中國之間的正常貿易設置了障礙，不僅嚴重阻礙各國之間的正常經貿往來，影響全球科技創新的進步，也損害了世界各國企業的利益。不僅如此，此舉還在人工智能領域製造了世界分裂，更違背了美方在日內瓦與中國達成的協議，導致技術演化方向與協議精神的“南轅北轍”。