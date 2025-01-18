以改革開放壯大發展新動力

中評社北京1月18日電／據人民網報導，2025年，浙江人早早“出海”——1月2日，2025年浙江省“千團萬企拓市場增訂單”行動在嘉興市啟動，今年浙江初步計劃組織1000個以上團組、聯動1萬家以上企業開拓國際市場。



改革不停頓，開放不止步。新時代，中國開放的大門越開越大，緊緊依靠吃“改革飯”、走“開放路”發展起來的浙江，迎來了更多發展機遇。



走進義烏鐵路口岸二期數字化集拼倉庫，一批批出口貨物正有序通過流水線完成面單掃描、體積測量和稱重作業。隨即，無須海關查驗的拼箱貨物將根據出口目的地和船期安排，在倉庫內直接進行組櫃、裝箱操作——從“先裝運後查驗”到“先查驗後裝運”，義烏在全國率先落地數字化監管集拼倉，避免中途掏箱查驗、影響船期，整體通關效率提升20%，能滿足多種貿易方式貨物混拼出口需求。



聚焦小商品，開拓大市場。“先查驗後裝運”等制度創新，助力企業降本增效，有效提高了市場競爭力。2024年，義烏中國小商品城市場抽樣成交額超2798億元，同比增長20.02%。



“2025年，我們將以義烏新一輪國際貿易綜合改革為牽引，全方位推動義烏市場提能升級，努力為暢通國內國際雙循環作出更大貢獻。”浙江中國小商品城集團股份有限公司董事長王棟說。



外貿是拉動經濟增長的重要引擎，是暢通國內國際雙循環的關鍵樞紐。走訪浙江一些企業，跨境電商等新業態新模式正加快發展，外貿新動能新優勢不斷積蓄壯大。



寧波豪雅進出口集團有限公司從2011年開始積極布局跨境電商業務，已在歐美等地打造了22個海外倉，總面積超60萬平方米，經營產品涵蓋家具、家電、戶外用品等20多個品類的1.5萬多款產品。“我們將持續不斷進行產品創新、優化供應鏈布局，進一步提升企業競爭力。”集團常務副總裁蔡井泉對新的一年充滿期待。



豪雅集團已與寧波700多家工廠建立長期合作關係，在研發端深度參與，在品控端導入內部質量管理體系，既確保豪雅集團產品的獨特性和個性化，也為中小型企業穩健發展深度賦能，實現中小企業“抱團出海”、互利共贏。