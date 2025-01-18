計劃今年內發布第一版丙類藥品目錄

中評社北京1月18日電／據人民網報導，國家醫保局1月17日在京召開“保障人民健康 賦能經濟發展”主題新聞發布會，國家醫保局各部門主要負責人介紹了去年醫保各項工作的總體情況及2025年的工作安排。



國家醫保局規財法規司司長蔣成嘉介紹，2024年我國醫保基金收支平衡、略有結餘，醫保基金安全可持續。



一是基金收入“穩”。全國基本醫保基金總收入3.48萬億元，同比增長4.4%。其中，職工醫保基金收入2.37萬億元，居民醫保基金收入1.11萬億元。



二是基金支出“穩”。全國醫保基金總支出2.97萬億元，同比增長5.5%。支出過快增長的態勢有所遏制，支出增速與收入增速的協調性有所增強，支出增長與經濟增長的增速協調性也有所改善，為減輕廣大參保患者就醫購藥費用負擔提供了有力保障。



三是基金結餘“穩”。全國醫保統籌基金當期結餘0.47萬億元，其中職工醫保結餘4164億元，居民519億元；統籌基金累計結存3.87萬億元，其中職工醫保3.05萬億元，居民醫保0.82萬億元，醫保管理質效持續提升。



同時，統籌基金共濟作用有新進展。在全部基金支出中，統籌基金支出占比比2023年提高2個百分點，達到80.3%，基金共濟效能進一步增強。門診保障、生育醫療保障持續取得新進展，全國基本醫保門診結算達到67億人次，同比增長19%，生育保險基金待遇支出1432億元，同比增長33.9%。



國家醫保局基金監管司司長顧榮表示，2024年，國家醫保局不斷加大基金監管力度，嚴厲打擊欺詐騙保及各類違法違規行為。



2024年，全國共追回醫保基金275億元，查實欺詐騙保機構2008家，聯合公安機關偵辦醫保案件3018起，抓獲犯罪嫌疑人10741名。一批欺詐騙保機構被解除或暫停協議，並移送公安、紀檢等部門立案調查。