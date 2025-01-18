美國阻止山火蔓延依舊“路漫漫”

中評社北京1月18日電／據海外網報導，自1月7日起，美國加利福尼亞州洛杉磯多地連續突發山火，火勢不斷蔓延失控。據美國媒體報導，截止1月14日已報至少25人死亡，超過9.2萬人被疏散，造成數十億美元損失。美國總統拜登日前表示，阻止加州山火進一步蔓延仍有“很長的路要走”。在山火本身造成人員傷亡及財產損失的同時，美國官方應對災難不利、救援遲緩又帶來了二次創傷。



升溫、乾旱、大風是此次山火愈演愈烈的直接原因。加州山火每年都有發生，通常從6月或7月開始，可延續至10月。洛杉磯地區冬季第一場雨會在11月到來，能為大部分夏季處於休眠狀態的植物提供水分，阻礙“聖安娜風”引發大規模野火的能力。然而，2024年洛杉磯經歷了創紀錄的夏季高溫和酷熱，10月以來的降雨量衹有正常降雨量的4%左右，迎來了正常的“聖安娜風”卻沒有降雨，因此火災季從10月一直延長至1月。美國加利福尼亞大學伯克利分校的氣候變化專家帕特裡克·岡薩雷斯分析認為，雖然尚不清楚這場山火具體起因，但人類活動引起的氣候變化導致高溫天氣愈加頻繁，加州南部各地自1895年以來平均氣溫上升多達2攝氏度，更容易觸發野火。此外，這場山火背後的大風因素也不容忽視。當地典型的秋冬季節性強風“聖安娜風”因擅長“煽風點火”而素有“魔鬼風”的惡名。它由內陸吹向沿海地區，溫暖乾燥且風速大，極易助長火勢。按英國愛丁堡大學火災學教授羅里·哈登的話說，在這種風作用下，即使些許餘燼，也能發展成燎原之勢，令消防員不堪重負。



美國兩黨將山火問題“政治化”阻礙救援工作。在加州山火發生後，美國民主、共和兩黨不是齊心協力共同應對災難，而是將其作為政治博弈的工具。1月12日，共和黨籍的美國候任總統特朗普在社交媒體上發文稱，“不稱職的政客根本不知道如何滅火。數以千計的豪宅已經消失，還有更多很快就會消失。到處都是死亡。”特朗普此前已連續猛批美國現任總統拜登、加州州長紐森以及洛杉磯市長巴斯等民主黨人，甚至要求紐森因山火失控辭職。面對來自共和黨人的指責，紐森在一檔節目強調，自己“本著張開雙手而不是緊握拳頭的精神”邀請特朗普視察災區，但至今未收到回應。在山火發生後，美國兩黨不是齊心協力共同應對災難，而是將其作為政治博弈的工具。他們互相指責、推諉責任，忙於在政治舞台上表演，而不是把精力放在如何有效滅火以及救助受災民眾上。這種政治上的內耗，使得本就嚴峻的山火形勢變得更加糟糕，讓受災民眾陷入了更深的困境。美國聯邦應急管理局局長迪妮·克里斯韋爾日前呼籲不要把災難政治化，強調不論是民主黨人還是共和黨人都應共同面對這場災難。但兩黨圍繞山火話題互噴口水、互相指責並沒有任何停歇。