育新機增動能　服務消費進一步釋放內需潛力

中評社北京1月18日電／據人民網報導，2025年伊始，在內蒙古呼倫貝爾市，穿城而過的伊敏河兩岸，各具特色的蒙古包整齊排列，這裡正在舉行“天天冰雪那達慕”活動，遊客圍在一起，或走進蒙古包，與牧民一起圍爐煮茶，看民族歌舞、騎射表演……



服務消費是我國居民消費兩大重要組成部分之一。當前，服務消費新引擎作用突出。居民消費個性化、多樣化、品質化的態勢比較明顯，消費形態由商品消費為主向商品和服務消費並重在轉變。服務消費也日益成為消費結構優化升級的重要方向。



“2024年全國居民人均服務性消費支出占人均消費支出的比重比上年提高0.9個百分點，服務零售額增長6.2%，快於商品銷售的增速。”國家統計局局長康義17日在國新辦舉行的2024年國民經濟運行情況新聞發布會上介紹，文旅消費熱度不減，信息消費方興未艾，出行類、通訊信息服務類零售額都保持兩位數增長。



2024年中央經濟工作會議明確提出“擴大服務消費”。國務院此前印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》，圍繞挖掘基礎型消費潛力、激發改善型消費活力、培育壯大新型消費、增強服務消費動能、優化服務消費環境、強化政策保障6方面，提出20項重點任務。



當前，各地區各部門統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，以創新激發服務消費內生動能，挖掘基礎型消費潛力，激發改善型消費活力，為經濟高質量發展提供有力支撐。



海南省推動免稅品品牌、品種、價格與國際“三同步”，豐富“免稅＋有稅”“線上＋線下”等消費場景，努力形成“一店一特色”，塑造綜合消費體驗新優勢；江蘇省從商業、旅遊、健康、研學、展演等5個重點領域著手，全方位多層次拓展夜消費的新場景、新業態；貴州省依托打造世界旅遊目的地品牌、路邊音樂會和“村超”“村BA”“村馬”民間體育品牌，擴大旅遊、文化娛樂、體育消費規模……



人民網研究院近期發布的《2024年度服務消費熱點趨勢觀察報告》顯示，2024年，各地通過優化和擴大服務供給，提升消費體驗，進一步釋放消費潛力，服務更加多元、場景不斷拓展、多業態跨界融合等趨勢日益凸顯，較好地滿足了人民群眾個性化、多樣化、品質化的服務消費需求。