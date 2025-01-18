本港大學生住房承擔能力下降

中評社北京1月18日電／據大公文匯全媒體報導，新青年論壇今日（18日）發布的《香港各世代大學生住房承擔能力比較報告（1988－2023）》顯示，本港大學生在過去35年中的住房承受能力顯著下降，尤其是年輕世代面臨的置業壓力巨大。



報告指出，1988年至2023年間，香港整體樓價指數從31.9點飆升至337.4點，增幅高達957.7%，而同期通脹僅上升204.0%。在2013年至2023年期間，樓價指數的增幅為39.2%，通脹僅為24.7%。面積較小的單位（如A類單位，實用面積少於40平方米）的價格和租金上漲幅度更為顯著，2023年A類單位的價格指數為366.7，明顯高於整體樓價指數。



年輕世代的收入增長與樓價的上漲形成鮮明對比。以20－24歲初入職的大學學歷勞工為例，第一代（1988年）的中位數收入為15，673元，第八代（2023年）的中位數收入卻僅為18，957元，不足1.9萬。其收入無法與高企的樓價相匹配，呎價佔收入比例高達60.4%。



報告建議政府應積極推行產業多元化和高等教育培訓，以提高年輕世代的收入水平，並增加房屋供應以緩解年輕人的置業壓力。儘管政府已將公私營房屋供應比例調整為六比四，但仍然不足以滿足年輕世代的需求，導致他們面臨更大的購房困難。



香港特區政府在2024年10月28日公布的《長遠房屋策略》2024年周年進度報告顯示，未來十年，香港總房屋供應目標為44萬套，其中公營房屋為30.8萬套。特區政府已覓得足夠土地，可滿足未來十年公營房屋的供應目標。然而，年輕世代的置業能力仍然受到高企樓價的嚴重影響，政府在增加房屋供應方面的努力仍需加強，以應對年輕世代的住房挑戰。



報告還指出，儘管年輕世代的收入有所改善，但由於樓價持續高企，置業負擔依然沉重。政府應專注於發展高新科技等高增值行業，培養相關專業技能，以吸引更多高新科技企業投資香港。