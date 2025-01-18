大陸恢復閩滬居民赴台團隊遊

中評社北京1月18日電／據大公文匯報報導，文化和旅遊部17日宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國務院台辦發言人陳斌華當天應詢表示，大陸方面始終秉持“兩岸一家親”理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。大陸旅遊主管部門宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，是回應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，順應了台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，我們對此積極支持，樂見其成。



他表示，希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，盡早解除“禁團令”，取消島內民眾到大陸的旅遊警示，全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件。



文化和旅遊部17日發布公告稱，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。公告表示，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。



福州至台北搜索量大增近6倍



對於台陸委會表態循兩岸旅遊“小兩會”（指海峽兩岸旅遊交流協會和台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）進行溝通。陳斌華當天應詢表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局，不在“小兩會”是否溝通。2020年初新冠疫情發生後民進黨當局單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，禁止島內旅行社經營到大陸團隊遊業務，也沒有通過“小兩會”與大陸方面溝通。現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，盡早解除對兩岸旅遊交流的各種阻撓禁限，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。台灣各界和民眾對此拭目以待。



據瞭解，“大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊”的消息發布後三小時，攜程平台上台灣相關搜索量上漲48%。“去哪兒指數”小程序的數據顯示，17日當日，上海至台北的搜索量較上周環比增長16%，而福州至台北的搜索量增長態勢最為顯著，接近6倍之多。



攜程方面表示，上海、福建是大陸居民赴台旅遊的主要客源地，2019年時的佔比達三成。目前上海、廈門、福州、金門等地飛往台北和高雄已開通直飛航線，春節期間往返均價在4000元人民幣上下。在攜程口碑榜上，台北故宮博物院、台北101大樓、野柳地質公園、日月潭、台北市立動物園等成為大陸遊客赴台必打卡景點。一次遊覽寶島多地的環島遊是大陸遊客選擇最多的旅遊方式。