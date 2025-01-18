首版醫保丙類目錄今年要來了

中評社北京1月18日電／據央視網報導，國家醫保局昨天（17日）召開新聞發布會介紹，2024年，醫保基金運行平穩、安全，更多質優價宜的藥品耗材進入了百姓“藥箱”。今年，新批次藥品和高值醫用耗材集采即將開展；此外，還將發布第一版醫保丙類目錄。



丙類藥品是什麼？醫保丙類目錄或將包含哪些藥品？如何進一步提升醫療保障水平？



丙類藥品指的是非臨床必需、價格較高的藥品，通常包括保健品、進口藥、新型特效藥等，目前，丙類藥品目錄尚未正式形成。但國家醫保局表示將採取多種措施，積極引導支持惠民型商業健康保險，將丙類目錄納入保障範圍，並將於今年推出首版丙類藥品目錄。2024年基本醫保基金運行形勢具體怎麼樣？未來醫療保障水平如何提升？



國家醫保局數據顯示，2024年全國基本醫保基金總收入達到3.48萬億元，總支出2.97萬億元，支出過快增長的態勢有所遏制。全國醫保統籌基金當期結餘0.47萬億元，累計結存3.87萬億元。全年醫保門診結算達到67億人次，同比增長19%。國家醫保局規財法規司司長蔣成嘉表示，醫保基金在確保運行安全可持續的同時，在統籌基金共濟作用、保障生育醫療等方面取得新進展。



國家醫保局規財法規司司長 蔣成嘉：在全部基金支出中，統籌基金支出占比比2023年提高2個百分點，達到80.3%，說明基金共濟效能進一步增強。2018年以來，全國基本醫保基金總收入是19.70萬億元，總支出是16.48萬億元，其中統籌基金收入15.19萬億元，支出是12.78萬億元，年均增長均在11%左右。基金運行安全平穩的基本盤是確定的。



要確保醫保基金長期運行安全可持續，需要解決的問題就是“錢要怎麼花”。這些錢不能被欺詐騙保套取。去年，國家醫保局通過大數據監管模型，對“異常住院”“倒賣醫保藥品”等問題精準監管。國家醫保局基金監管司司長顧榮 透露，今年將加大對欺詐騙保行為的懲戒力度；全面推進藥品追溯碼監管應用，精準打擊倒賣“回流藥”、串換醫保藥品等行為。



國家醫保局基金監管司司長 顧榮：2024年，全國共追回醫保基金275億元，查實欺詐騙保機構2008家。一批欺詐騙保機構被解除或暫停協議，並移送公安、紀檢等部門立案調查。國家醫保局研究開發一系列管用有效的大數據監管模型，全年通過“異常住院”“倒賣醫保藥品”等模型追回醫保資金近6億元，通過“男女檢查、男女用藥”“糖化血紅蛋白”等大數據篩查線索追回近1億元，通過智能監管子系統，挽回醫保基金損失31億元。