觀塘海濱成Z世代夜場　警方加巡邏防犯罪

中評社北京1月18日電／據大公文匯全媒體綜合港媒報導，1月17日晚至18日凌晨，觀塘警區聯合秀茂坪警區、機動部隊、康文署和控煙酒辦，動員逾90人在觀塘海濱花園進行巡查，使用“依托咪酯快速檢測包”對懷疑吸食“太空油毒品”的人士進行截查，並在區內士多、便利店附近巡查有無向18歲以下人士非法賣酒的情況。



據悉，觀塘海濱花園近期成為Z世代青少年的熱門聚集地，卻被傳出有不當行為，如在公共場合進行性行為，甚至有吸食大麻等違法活動。觀塘警區自去年第四季起注意到該處涉及青少年的暴力罪案有所上升，自去年11月起已針對性加強巡邏。



據紀錄，自2024年11月1日至2025年1月15日，觀塘警區在海濱花園接報6宗刑事案件，其中5宗與黑社會及暴力相關，且均已偵破，未涉及毒品或性罪行。警方共進行642次反罪惡巡邏，發出12張吸煙定額罰款通知書，護送5名未成年人士回署並交還監護人，並在2024年11月至12月期間截停查問1092人次，其中388人次為未成年人士，98人次為16歲以下人士，6名未成年人士被轉介至社福機構。



為防止該地發生青少年犯罪及其他滋擾行為，觀塘警區自本月起展開代號“攀樓”的行動，重點進行軍裝、便裝的高調巡邏，並與相關部門和機構加強聯絡，進行聯合行動。行動中，警方及其他部門人員截停盤問搜查了154人，對12名在公園範圍內吸煙的人士進行票控，對2名在公園範圍內違例騎單車的人士進行票控。