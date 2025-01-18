中國貿促會：超八成外企滿意中國營商環境

中評社北京1月18日電／據央廣網報導，1月17日，中國貿促會舉行2025年1月例行新聞發布會。發言人楊帆表示，報告顯示超八成受訪外資企業對中國營商環境評價在滿意以上。



畢馬威近日發布報告稱，中國龐大的市場潛力和其在全球供應鏈中的關鍵地位，吸引著大量外資維持並深化在中國市場布局。



楊帆表示，2024年四季度，中國貿促會對超400家外資企業進行調研訪問，其中50.3%來自傳統製造業，67%是小微企業，87%來自發達國家或地區，在此基礎上形成了《2024年第四季度中國外資營商環境調研報告》。總體來看，超八成受訪外資企業對中國營商環境評價在滿意以上。在10項測評指標中，獲取經營場所、辦理結業手續、解決商業糾紛3項指標的滿意度超90%。



從市場情況看，受訪外資企業持續看好中國市場。超四成受訪外資企業對2025年中國市場評價“好”。其中，近四成受訪美資企業對2025年中國市場評價“好”。近六成受訪外資企業對未來5年中國市場評價“好”。從經營情況看，超八成受訪外資企業在華產業鏈供應鏈保持穩定，近兩成受訪外資企業已在華增資，超三成受訪外資企業2024年在華投資利潤提高，近五成受訪外資企業預期未來5年在華投資利潤提高，近五成受訪歐洲企業和近四成受訪美資企業預期未來5年在華投資利潤提高。



楊帆還介紹，近期，各權威咨詢機構和外資商協會紛紛發布調查報告或年初展望，比如中國德國商會發布《2024－2025年度在華德國企業：商業信心調查報告》中文版，共有546家德國在華企業參與該調查。報告發現，92%的受訪企業計劃繼續在華運營，61%的受訪企業計劃投資新廠房或設備，50%的受訪企業計劃投資研發創新。根據受訪德國企業反映，長期投資中國，不僅是因為中國市場規模巨大，更因中國市場的活力、優良的人才儲備、完備的產業鏈配套以及完善的基礎設施等。這些都充分證明中國仍然是外商投資興業的熱土。