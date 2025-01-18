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以色列響起防空警報
http://www.CRNTT.com   2025-01-18 17:57:24


　　中評社北京1月18日電／據新華社報導，以色列軍方18日說，本·古裡安國際機場等地響起防空警報。

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