港人陷緬甸禁錮困境 鄧炳強談救援調查進展

中評社北京1月18日電／據大公文匯全媒體報導，自去年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象，日前再有被誘騙到東南亞禁錮的港人在家屬交贖金後獲釋返港。保安局局長鄧炳強今日（18日）於電台節目表示，成功返港個案不是全部都有交贖金，亦有無交贖金的成功個案，會繼續與泰國政府交換情報，盡一切努力幫助其他被禁錮的港人平安回港。



鄧炳強表示，會與被禁錮港人的家屬保持聯絡，因為這些受害人很多時候都有機會跟家屬聯絡，每一個聯絡都是重要的調查契機，希望盡快幫助這些受害人回港。他指亦有個案並無繳交贖金，但因牽涉調查工作，不太方便透露詳情。他又稱，相信涉及香港中介人是個別情況，會調查背後有否集團操控。



鄧炳強指出，整個救人過程中，包括國家、駐泰國領事館及其他執法部門在背後都有幫助。他亦與緬甸駐港總領事就事件商討，皆表示會盡一切辦法幫助被禁錮的港人平安回港。



鄧炳強續指，三分之二誘騙個案因網上或社交媒體廣告而墮入騙局，其餘涉及娛樂場所認識到的中間人，一般手法都是誘騙，如誘騙到國外運錢、運鑽石或物品，從中賺取豐厚報酬，因此執法部門會在機場和娛樂場所加強防騙宣傳。



對於有港人涉嫌參與誘騙被控串謀詐騙，有法律界人士認為本港應立法專門打擊人口販運。鄧炳強重申本港有超過50條法例處理，目前先聚焦救助受害人，之後會總結經驗再檢討是否需要改善法例。