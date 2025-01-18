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伊朗最高法院附近發生槍擊事件 兩人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-01-18 17:59:18


　　中評社北京1月18日電／據新華社報導，據伊朗伊斯蘭共和國通訊社18日消息，伊朗最高法院附近發生槍擊事件，造成兩人死亡。

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