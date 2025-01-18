卡塔爾公布加沙停火換俘協議生效時間

中評社北京1月18日電／據新華社報導，卡塔爾外交部發言人安薩裡18日在社交媒體發文說，經加沙停火換俘協議各方和斡旋方協調，該協議將於加沙當地時間19日8時30分（格林尼治時間6時30分）生效。



安薩裡建議民眾保持最大程度謹慎，並等待官方消息的發布。