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卡塔爾公布加沙停火換俘協議生效時間
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2025-01-18 18:01:16
中評社北京1月18日電／據新華社報導，卡塔爾外交部發言人安薩裡18日在社交媒體發文說，經加沙停火換俘協議各方和斡旋方協調，該協議將於加沙當地時間19日8時30分（格林尼治時間6時30分）生效。
安薩裡建議民眾保持最大程度謹慎，並等待官方消息的發布。
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