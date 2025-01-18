中國駐日使館舉辦新春招待會

中評社北京1月18日電／據中國日報報導，1月17日，300多名在日華僑華人在東京參加中國駐日本大使館舉辦的新春招待會，共話友誼、共迎新春。



中國駐日本大使吳江浩在招待會上致辭，施泳公使致祝酒辭。吳大使希望在日華僑華人一如既往，繼續做祖國建設的支持者、民間友好的助推者、中國故事的傳播者，為中國式現代化不斷貢獻智慧和力量。



中央民族歌舞團的藝術家為各位來賓演奏了民樂。橫濱山手中華學校的學生獻上了舞獅表演。