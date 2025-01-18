我國網民規模再度刷新　互聯網普及率提升

中評社北京1月18日電／據光明網報導，中國互聯網絡信息中心17日在京發布第55次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，2024年是我國全功能接入國際互聯網的30周年。截至2024年12月，我國網民規模達11.08億人，互聯網普及率提升至78.6%。



《報告》顯示，2024年我國互聯網基礎資源持續發展，5G、千兆光纖寬帶網絡建設有序推進，移動互聯網接入流量延續較快增勢，信息通信業高質量發展成效顯著。其中，域名總數達3302萬個，IPv6地址數量達69148塊／32，累計建成5G基站419.1萬個。



此外，鄉村數字化服務體系持續完善。截至2024年12月，我國農村網民規模達3.13億人，占網民整體的28.2%；村級寄遞物流綜合服務站累計建設33.78萬個，“寄遞＋農村電商＋農特產品＋農戶（合作社）”模式廣泛推廣；遠程醫療服務網絡覆蓋所有市縣，並向社區和鄉村基層延伸覆蓋。



值得一提的是，2024年生成式人工智能相關產業快速發展，新業態、新應用持續湧現。《報告》顯示，生成式人工智能技術在各領域的應用成果百花齊放，文藝創作、網絡營銷、軟件工程等領域，將生成式人工智能作為日常工作主要工具之一；法律咨詢、智慧診療、線上客服和智能機器人等領域，基於生成式人工智能技術的智能助手也已經十分常見。