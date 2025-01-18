央視總台“春晚序曲”美國專場活動舉行

中評社北京1月18日電／據中國日報報導，當地時間1月16日，中國中央廣播電視總台“春晚序曲 全球看春晚”活動美國專場在紐約舉行。中國駐外大使、各國常駐聯合國官員及中美友好人士出席活動並發言，共同慶祝春節文化的全球影響力，倡導和平與合作精神。



中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄作視頻致辭。慎海雄表示，春節，是中華民族最重要的傳統節日之一，是中華文化多元交融的盛事。它承載著親情團聚、國泰民安、天人和諧的深厚情感和文化內涵。如今的春節正在被全世界所認知、所熱愛，全球有約五分之一的人口以不同的形式慶祝春節。春節不僅成為聯合國假日，去年還被列入人類非物質文化遺產名錄。從“中國年”到“世界年”，春節在世界文明百花叢中綻放出獨特的韵味。中央廣播電視總台春晚已連續舉辦42年，成為當今世界觀看量最高的跨年文化藝術類電視節目。作為春節申遺成功後的第一台總台春晚，今年春晚將充分發揮總台82種語言傳播優勢，運用總台“5G＋4K／8K＋AI”科技創新成果，為海內外受眾奉獻“歡樂吉祥、喜氣洋洋”的文化盛宴。我們誠摯邀請全球觀眾朋友們加入這場盛大的文化視聽盛宴。期望通過這台富有創造力的文藝精品節目，讓遠在異國他鄉的華夏兒女感受家的溫暖，讓更多的國際友人共享這份有著濃鬱中國味的文化大餐。



中國駐美國大使謝鋒表示，春節源自中國，歡樂遍及世界。面對變亂交織的世界，各國人民對和平發展的追求更加堅定，對團結合作的呼聲更加強烈，這與春節蘊含的和平、和睦、和諧的精神內核高度契合。感謝中央廣播電視總台在美舉辦“春晚序曲 全球看春晚”活動，為美國朋友感知中國打開一扇窗、中美人民相知相近架起一座橋，奏響和合共生、美美與共的交響。回顧甲辰龍年，中美關係呈現來之不易的企穩勢頭，保持難能可貴的總體穩定。兩國人民的“雙向奔赴”為中美關係注入汩汩暖流。展望乙巳蛇年，儘管仍然面臨嚴峻挑戰，但越來越多人認識到，中美關係企穩向好符合兩國共同利益，符合國際社會普遍期待。希望美方同中方相向而行，在兩國元首引領下，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，以金蛇舞動的幹勁拓展互利合作，以靈蛇之珠的智慧妥善管控分歧，加強對話溝通，走出一條新時期中美正確相處之道。



中國常駐聯合國代表傅聰表示，非常高興出席中央廣播電視總台舉辦的“春晚序曲 全球看春晚”活動，同大家一道迎接蛇年新春的到來。春節承載著中國人最熱烈的情感、最美好的期盼，傳遞著和平、和睦、和諧的中華文化精神理念。近期，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被聯合國教科文組織列入了人類非物質文化遺產代表作名錄。這再次向世界展現了傳承千年的春節文化風采，也進一步豐富了春節的世界意義，為各國民眾瞭解中國提供了新的窗口，為不同文明交流互鑒搭建起新的橋梁。今年是聯合國成立80周年，人類歷史進程又來到一個關鍵節點。面對危機，我們要從豐富多彩的人類文明中尋找精神指引，汲取強大動力。我們應超越歷史、文化、地緣和制度的差異，同舟共濟，團結合作，讓多邊主義火炬照亮前行之路，在文明交流互鑒中創造美好未來。