蛇年新春碰上“以舊換新”國家補貼

中評社北京1月18日電／據東方網報導，恰逢蛇年新春來臨，2025年消費品以舊換新國家補貼也已正式開始，申城再掀家電數碼換新熱潮。記者採訪瞭解到，國補煥新服務站已走進社區，讓市民在家門口就可以享受以舊換新服務。與此同時，隨著在外工作、求學的年輕人陸續返鄉，智能穿戴設備、個人健康護理類小家電等數碼年貨成為今年春節消費新趨勢。



新增3類數碼產品補貼，國補煥新服務站深入社區



隨著2025年消費品以舊換新國家補貼拉開帷幕，今年在原有八大類家電品類基礎上，新增微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電參與以舊換新，補貼範圍擴大到12類，單件最高可享受銷售價格20%的補貼；新增手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品的購新補貼。



近期，商務部等4部門發布《關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，倡導各地組織平台企業開展家電以舊換新主題活動，深入社區、農村等基層開展國補宣傳，補貼優惠加速落地。



在楊浦區228街坊，國補煥新服務站進去社區活動開啟，社區居民楊女士在蘇寧易購以舊換新快閃展位申領了2025年家電國補名額，計劃替居家養老的父母購置一套淨水設備。“228是上海興建的第一批‘兩萬戶’工人住宅，曾經是我父輩翹首以盼的新居，那個年代添電器，還特別扎台型”，楊女士介紹，“今年過年，我給長輩家裡添點新，這套電器也是一份好年貨！”



“通過國補煥新服務站深入社區，走到用戶身邊，最近距離瞭解和滿足用戶家電購新和換新需求。”蘇寧易購上海地區總經理何曉偉介紹，2025年購家電國補以舊換新社區行將讓更多消費者在“家門口”就能沉浸式體驗綠色智能家電新品，享受“國補、廠補、蘇寧補，不止5折”的換新力度，獲得更簡單、便捷、快速地換新服務。



同時，針對新舊社區的差異化需求，我們還將個性化打造新房實景樣板間和舊房局改樣板間，通過在陽台、客廳、廚房等家庭場景，引入冰箱、洗衣機、電視、空調、熱水器、煙灶、淨水器、洗碗機等家電產品，並聯合全屋定制、裝修局改等生態企業，在集約化空間中為社區居民提供一站式家庭場景解決方案。