中央社會工作部等八部門發文

中評社北京1月18日電／據新華網報導，記者17日從中央社會工作部獲悉，中央社會工作部、中央網信辦、公安部、人力資源社會保障部、住房城鄉建設部、市場監管總局、國家郵政局、全國總工會等8部門近日聯合出台措施，指導加強快遞員、網約配送員服務管理，推動構建和諧勞動關係，切實維護各方合法權益。



措施提出，推進友好場景建設，推動優化住宅小區、商場、樓宇等配送環境，加強對快遞員、網約配送員的關心關愛，幫助解決進門、停車、用餐、職業發展等急難愁盼問題。



措施明確，敦促平台企業履行責任，指導重點網約配送平台企業動態優化調整算法規則，指導快遞企業和網約配送平台企業就涉及勞動權益的制度規則和算法等重要事項，經常性開展協商協調，維護快遞員、網約配送員合法權益。



加強行業管理和業務監管，措施強調，督促相關企業規範經營行為、完善用工管理制度，建立健全行業標準、行業準則和自律管理等制度，營造安全、文明、和諧從業環境。



加快推動快遞企業、網約配送平台企業黨的組織和工作覆蓋。措施指出，組織舉辦職業技能競賽，廣泛宣傳快遞員、網約配送員先進事跡，加強組織凝聚、激勵引導，強化職業認同和社會認同。



中央社會工作部有關負責同志表示，將會同相關部門，加強指導和督促，推動措施落地見效，讓快遞員、網約配送員切實有感。