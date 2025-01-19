烏空軍稱基輔“工業企業生產大樓”遭俄襲擊

這是1月18日拍攝的烏克蘭首都基輔市舍甫琴科夫斯基區一棟遭“伊斯坎德爾”導彈襲擊的辦公大樓，該辦公樓比鄰烏克蘭導彈和精確制導武器製造工廠“阿爾喬姆”公司。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月19日電／據新華網報導，烏克蘭空軍18日在社交媒體發文稱，烏克蘭首都基輔市當天早上遭導彈襲擊，烏防空火力在基輔市及其周邊空域攔截兩枚“伊斯坎德爾”導彈，基輔市舍甫琴科夫斯基區的“工業企業生產大樓”在襲擊中受損。



烏空軍稱，18日早上，俄軍從沃羅涅日州和布良斯克州向烏境內發射4枚“伊斯坎德爾”導彈，此外還從布良斯克州、羅斯托夫州和克拉斯諾達爾邊疆區發射39架攻擊型無人機。烏軍方和官方未透露遭襲擊的工業設施具體細節。



據記者在導彈襲擊後的現場觀察，遭襲擊的大樓附近分布有烏克蘭“射線”設計局和烏克蘭導彈和精確制導武器製造工廠“阿爾喬姆”公司，烏警方和軍方目前已封鎖工廠區周邊交通，禁止媒體和外界進入。



基輔市軍事管理局局長鐵木爾·特卡琴科18日中午在社交媒體發文稱，俄軍當天早上的導彈襲擊造成舍甫琴科夫斯基區3人死亡，另有3人受傷。當天上午特卡琴科曾報告有4人死亡，此次修正了數字。



俄羅斯國防部18日在社交媒體發布消息說，俄軍當天上午使用高精度武器對烏克蘭軍事工業綜合體設施進行集群打擊，命中所有目標。消息稱，此次打擊是為了回應烏軍此前使用美制陸軍戰術導彈系統導彈襲擊俄別爾哥羅德州的民用基礎設施。打擊的目標包括設計和製造“海王星”導彈系統和“赤楊”多管火箭炮系統的烏克蘭“射線”設計局。