高才通為港發展注新動力

香港高才通人才服務協會昨日舉辦聯歡午宴，近400名來港人才出席（圖片來源：大公網） 中評社北京1月19日電／據大公報報導，香港高才通人才服務協會昨日（18日）舉辦聯歡午宴，近400名來港人才出席。政制及內地事務局局長曾國衛致辭時指出，“高才通”計劃自從推出以來，廣受歡迎，截至去年底接近12萬申請、超過9萬獲批，約7.6萬人已抵港。



計劃在去年十一月更進一步優化，在原有的合資格大學名單上增加13家海內外頂尖院校，連同今年初的年度更新，現在已經有199家合資格的大學。



曾國衛指出，政府推出高才通計劃旨在吸引海內外優質人才來港，提升香港競爭力和國際大都會的地位，並讓世界各地的優秀人才在香港這個開放、多元、擁有“一國兩制”優勢的地方發展。他期望高才發揮所長，抓住國家發展機遇，為建設美好香港、為國家強國建設、民族復興偉業作出貢獻。



高才通人才服務協會創會會長、立法會議員尚海龍指出，“高才通”等特區政府“搶人才”政策已經實施滿兩年，申請者超過了40萬，審批獲批者接近了25萬，若加上受養人數量以1.1倍計算，大約有50萬的香港新市民在過去的兩年時間拿到了香港的身份證。



他續指，來港人才要做到勤奮努力、愛國愛港，同時也需遵守香港的法律法規，“要守好廉政這一關，做一個高素質的香港新市民”。他亦鼓勵所有新來港人才考慮在港創業，為香港的由治及興作貢獻。



勞工及福利局副局長何啟明表示，香港當前失業率為3.1%，形容“香港有很大市場去發揮大家的才能”。希望來港高才通過一系列活動，更快融入香港社會。