觀塘新春夜市開鑼　商戶：生意超預期

“龍騰觀塘新春夜市2025”昨日在觀塘市中心自由空間舉行開幕禮（圖片來源：大公網） 中評社北京1月19日電／據大公報報導，“龍騰觀塘新春夜市2025”由1月17日至2月9日一連24日在觀塘市中心自由空間舉辦。昨日舉行的開幕禮上，商務及經濟發展局局長丘應樺致辭表示，活動可帶旺觀塘區商圈人流，促進地區經濟，相信香港經濟在社會各界努力創造機遇、積極發揮創意下，必定會再次騰飛。有夜市檔主向記者表示，開檔首日的生意就超過預期，第二日生意更旺，有信心銷量再創新高。



是次市集合共設有超過30個飲食類及非飲食類的市集攤位。記者現場見到，飲食攤位售賣各類香港街頭小吃和家鄉美食，包括有泰國小吃、日本小吃，還有牛肉丸、臭豆腐、燒蠔、面包麻糬點心等；非飲食類攤位售賣各類年貨、年花，還有兒童遊戲區、創意商品及手工藝品展銷。現場亦設有大會安排的綜合表演及以熊貓為主題的裝飾打卡裝置。



已第三次參加觀塘夜市的花檔檔主練姐向記者說，生意很不錯，開檔首日的銷情超乎預期，第二日的生意更好，有信心超越去年的銷售業績。“這裡人流暢旺，春節期間市民對年花的需求旺盛，相信可以賣得好。”練姐說，價格也與往年相若，“主要是可以讓街坊買得開心。”



售賣章魚小丸子、腸仔、生煎包等小吃的攤位前，作為開幕儀式主禮嘉賓之一的香港觀塘工商業聯合會永遠榮譽會長楊孫西正在購買小丸子，他笑盈盈地向記者表示：“很好味，買這個回去就當做晚餐了！”檔主洪先生表示，自己售賣這些小食已十多年，今次也是第三次參加活動，前兩次銷情都很不錯，希望這次生意額可以再創新高。



在售賣遼寧大連特產的攤檔，市民楊小姐正在挑選海參裝袋，產品買一送一，她豪擲6500元購得兩斤海參，表示若質量好還會來回購。穿著漢服的8歲小姑娘陳鈺晴正在品嘗夜市上購買的冰糖葫蘆，她說，剛剛參與了夜市的粵劇表演，順道購買了最喜歡吃的冰糖葫蘆，“這裡好熱鬧，待會還要再逛一逛，真的好開心！”

