中評社北京1月19日電／網評：美最高法院立了最壞先例



來源：文匯網 作者：徐公明



美國最高法院9名法官一致裁定TikTok“不賣就禁”法令不違憲，允許該法令按原定計劃於1月19日正式生效。現階段看來，裁決對TikTok在美業務的實質影響不大，因為即將在1月20日就任美國總統的特朗普已經表明會出手幫助TikTok繼續運作，不過最高法院這次裁定所謂“國家安全”凌駕美國憲法第一修正案關於言論自由的保護條款，事實上卻開了個很危險的先例，因為這等於是為未來美國政府肆意濫用所謂“國家安全”為由封殺任何海外社交平台開了綠燈。



這次裁決涉及的法案，是由美國國會參眾兩院於去年以壓倒性多數通過，並由總統拜登簽署成法。不過政治一天都嫌長，尤其是在政客毫無原則可言的美國，首先是拜登政府表明無意在新政府上台前強制執行禁令，如今亦已經有愈來愈多投過票的議員尋求讓TikTok繼續在美國營運，就連當初最先發布TikTok禁令的特朗普，也表示會在上任後“拯救TikTok”。換言之，即使TikTok今天真的關停在美業務，那也是暫時性的，甚至可能在特朗普20日宣誓就職那一刻就可以“復活”了。



不過正如美國最高法院過去就其他案件的裁決一樣，這次裁決影響最大的並非TikTok“不賣就禁”法令本身，而是為今後同類案件立下了一個先例，而這個先例的實際影響，就遠比TikTok目前能否繼續在美運作廣泛且深遠得多。

