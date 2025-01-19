中評社北京1月19日電／網評：特朗普的“擴張主義”和離岸制衡

來源：大公網 作者：軒轅靖



當世人以警惕焦灼的目光緊盯特朗普的“單邊主義”時，特朗普狡黠地拿出了驚世駭俗的新工具：“擴張主義”和離岸制衡。兩種新招術，還是指向鄰國和歐洲盟友。



特朗普的“擴張主義”並非笑談，他將加拿大視為美國“第51個州”，稱加拿大總理特魯多為“州長”，揚言要合併美加。特朗普覬覦格陵蘭島也引發丹麥恐慌，格陵蘭島將於今年4月進行獨立公投。



特朗普的“擴張主義”並非是其本人要擴張疆土，而是美國不堪傳統的回歸。短暫的美國歷史充滿殖民主義基因和“擴張主義”原罪。美國從最初的13塊殖民地發展到如今50個州，不是搶來的就是買來的。這是典型的“擴張主義”。此外，美國還有“門羅主義”，美國高興時把美洲視為前庭後院，美國不爽的時候，就會對美洲國家予取予奪。當《紐約時報》《華盛頓郵報》等主流媒體“調侃”特朗普的“擴張主義”時，就把美國不長的歷史和歷屆建制派政府給“漂白”了。這些媒體看來，美國歷史充滿了所謂純潔勇敢的“美利堅”敘事，美國歷任建制派政府也都是為民主自由而奮鬥的“偉光正”。特朗普的“擴張主義”不是美國的問題，而是特朗普自己的毛病。

