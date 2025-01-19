以色列總理：批准的加沙停火協議為臨時措施

中評社香港1月19日電／以色列總理內塔尼亞胡18日晚發表視頻聲明說，以政府批准的加沙停火協議為“臨時措施”，以軍保留恢復作戰的權利。



新華社報導，內塔尼亞胡是在加沙停火協議19日生效的前夜發表這一聲明的，這也是他首次就15日宣佈達成的停火協議發表評論。他在講話中強調以色列在美國的支持下保留“必要時重返戰鬥的權利”，並要求在停火協議第一階段大幅增加釋放被扣押在加沙地帶人員的人數。內塔尼亞胡還說，停火第一階段將獲釋的33名被扣押人員“大多數活著”。



內塔尼亞胡表示，以色列將在加沙地帶和埃及之間的“費城走廊”保持軍事存在，不會減少駐軍，且會在停火的第一階段增加駐軍。



當天早些時候，內塔尼亞胡發表聲明說，在以色列按計劃收到巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）第一批釋放的被扣押人員名單前，以色列將無法推進加沙停火協議。以色列不會容忍違反協議的行為，“哈馬斯應負全部責任”。



以色列媒體對此報導說，以色列仍未收到哈馬斯即將釋放的第一批被扣押人員名單，這可能導致加沙停火協議被推遲。



卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔爾首都多哈宣佈，以色列與哈馬斯已就加沙地帶停火達成協議。停火協議分三階段。第一階段將於1月19日開始實施，哈馬斯將釋放33名被扣押人員，以交換以色列釋放巴勒斯坦被扣押人員。以色列總理辦公室18日凌晨發表聲明說，以色列內閣全體會議已批准以色列與哈馬斯的停火協議。以色列國防軍18日在社交媒體上發佈消息說，停火協議將於當地時間19日8時30分生效。