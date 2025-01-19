南非華裔男孩與川劇變臉的不解之緣

2023年7月，盧與浩和營員們在自貢市川劇團觀看川劇表演。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京1月19日電／據中國僑網報導，“當我第一次看到川劇變臉表演，我就被深深迷住了，那場面簡直酷到超乎想象！”近日，南非華裔男孩盧與浩接受中國僑網記者採訪時說。



盧與浩今年13歲，生活在南非開普敦。受到家庭環境的影響，他從小就對中華文化很感興趣，一次回到中國參加夏令營的經歷讓他與川劇變臉結緣。



2023年7月，盧與浩和來華裔青少年一起參加了“中國尋根之旅”夏令營四川營。在四川自貢，他們走進自貢市川劇團觀看了充滿巴蜀特色的川劇表演。



盧與浩回憶道：“在激昂的鑼鼓聲中，演員走下舞台來到觀眾席中，站定後用手揚了揚身披的鬥篷，刹那間，面部的臉譜就像被施了魔法，由黑色變成了紅色，再一轉臉又變成了綠色，一張張臉譜如幻影一般，以令人目不暇接的速度變幻，幾張臉譜變完才露出廬山真面目。”



“就在我們看得目瞪口呆時，只見演員猛一揚頭，口中噴出熊熊火焰，大家發出驚呼聲，都被這表演深深震撼了。”盧與浩說。



回到南非後，盧與浩腦海中仍時常浮現那次觀看變臉表演的畫面，萌生了想學習川劇變臉的想法。他說：“雖然身邊沒有變臉老師，但我很幸運，開普敦華星藝術團的團長願意教我。他告訴我學習變臉不光要勤奮，還得有熱情。我下定決心無論多難都要學會。”



剛開始練習的時候，困難一個接一個。盧與浩說：“比如臉譜總是掉，動作不夠連貫，甚至有一次我用力甩頭，差點把脖子扭傷了，每次練習到一半，我都滿頭大汗。我仍然每天堅持練習，只為能早日掌握。”



幾個月後，盧與浩終於掌握了變臉的基礎技巧，他第一次登台表演是在開普敦華星藝術團組成的一場文化活動中。