特朗普：“很可能”給予TikTok寬限期

（圖片來源：新華網） 中評社北京1月19日電／據新華社報導，美國候任總統特朗普18日接受美國全國廣播公司採訪時說，他“很可能”會在20日上任當天給予短視頻社交媒體平台TikTok90天寬限期，以暫時避免其在美國被禁。



特朗普表示，儘管尚未作出最終決定，但他正在考慮要求TikTok母公司字節跳動將TikTok出售給非中國企業的最後期限推遲90天。他說，這是考慮中的一個選項，“延長90天是最有可能的，因為這是合適的”。如果決定這樣做，他將於20日上任當天宣布。



2024年4月，美國總統拜登簽署一項國會兩院通過的法案，要求字節跳動在270天內將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將在2025年1月19日後在美國被禁用。本月17日，美國聯邦最高法院裁定，TikTok“不賣就禁用”的法律不違憲。這意味著聯邦最高法院允許該法案按原計劃於19日生效。



拜登政府隨後發表聲明說，“考慮到時間因素，本屆政府認識到，實施這項法律的行動責任，衹有落到下一屆政府身上了。”對此，TikTok17日晚表示，除非拜登政府向美國互聯網服務商提出明確的不追責聲明，否則該平台將於當地時間19日被迫關閉。



特朗普將於1月20日宣誓就職。他此前曾敦促聯邦最高法院暫緩實施這一禁令，以便他在就任後達成一項協商解決方案。聯邦最高法院17日作出裁決後，特朗普在社交媒體上回應稱，他將在不久的將來作出決定，“我必須有時間來審視情況”。