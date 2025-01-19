童振源：台對新加坡投資占對外投資總額12%

中評社台北1月19日電／台灣近年對外投資結構發生顯著變化。去年，台灣對新加坡投資金額達58.1億美元，占對外投資總額的12.0%。其中鴻海與世界先進合計占86.6%，新加坡也成為鴻海重要的營運據點。



根據《中時新聞網》報導，台灣駐新加坡代表童振源今天表示，台灣對非中國地區的投資比重顯著增加。自2016年起，台灣對非中國地區的投資首次超越對中國的投資，而2022年，該比例進一步達到66.4%，幾乎是對中國大陸投資的兩倍。2024年，台灣對非中國地區的投資比例高達92.5%。



童振源指出，其中，台灣對東協（ASEAN）的投資比重穩步上升。2021年，台灣對東協的投資金額為56.4億美元，占對外投資總額的31.5%。2022年金額雖降至47.3億美元，但占比創新高，達32.3%。2024年，投資金額達到歷史高峰的85.0億美元，占比為17.5%。在東協國家中，新加坡成為台灣投資的主要目標。他表示，疫情前，台灣對新加坡的年投資額僅維持在10億美元以下，但疫情後出現爆發性增長。2021年至2024年間，台灣對新加坡的投資金額分別為37.1億、33.6億、24.4億及58.1億美元。去年投資金額的增幅尤其顯著，相較前一年增長了138%。



童振源從產業分布來看，台灣對新加坡的投資主要集中在電子零組件製造業和金融及保險業。以去年為例，58.1億美元的總投資額中，電子零組件製造業占50.5億美元（86.9%），金融及保險業占5.8億美元（10.1%），兩大產業合計占比高達97%。此外，批發及零售業投資9,400萬美元（1.6%），紡織業投資4,000萬美元（0.7%）。